Уроженец Одесской области воевал против Украины — суд вынес наказание

Уроженец Одесчины сражается на стороне оккупантов. Фото: СБУ

Мужчина родился в Одесской области, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию, поддерживая кремлевский режим. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателю 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности

Мужчина в 2019 году переехал из Одессы в Россию, а после начала полномасштабной войны добровольно вступил в спецотряд быстрого реагирования "Ахмат", входящий в состав оккупационных группировок РФ. Там его назначили на должность "стрелка мотострелкового отделения".

Предатель участвовал в захвате и содержании админпостроек государственных и правоохранительных органов в г. Попасная Луганской области, а также в неоднократных штурмах населенных пунктов Харьковщины.

Приговор суда

На основании материалов СБУ суд признал злоумышленника виновным в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Случаи государственной измены в Одесской области

Ранее мы писали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

Также мы сообщали, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.