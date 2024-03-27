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Допомагав наводити ракети на Одесу — СБУ затримала колаборанта

27 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Допомагав наводити ракети на Одесу — СБУ затримала колаборанта
Працівники СБУ затримали колаборанта Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці. 

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Подробиці діяльності

Жителя Одеси завербував співробітник Московської ФСБ через соцмережі у січні минулого року. З того часу держзрадник намагався виявляти місця базування українських військ. Спочатку він був інженером-технологом підприємства харчової промисловості Одеси, але для того, аби збирати потрібні ворогу дані, вирішив змінити роботу. Так, чоловік влаштувався експедитором до одеської компанії, яка постачає харчові продукти підрозділам Сил оборони. 

Зібрану інформацію він надсилав у месенджер окупантам, аби ті могли коригувати повітряні атаки. Окрім цього, одесит також брав участь у підготовці ракетних ударів по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики й телекомунікацій. Фігуранта було затримано "на гарячому", коли він шпигував за потенційними "цілями" для ворога.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану, що карається довічним ув'язненням.

Випадки співпраці з окупантами

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що на Одещині затримали зрадницю, яка через соцмережу підтримувала комунікацію з кадровим співробітником розвідцентру російського ГРУ. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки.

СБУ
Одеса
війна
російські війська
ЗСУ
в'язниця
ФСБ
держзрада
Колаборант
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