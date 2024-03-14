Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Звітував окупантам про переміщення ЗСУ — у Миколаєві затримали держзрадника arrow

Звітував окупантам про переміщення ЗСУ — у Миколаєві затримали держзрадника

14 березня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Звітував окупантам про переміщення ЗСУ — у Миколаєві затримали держзрадника
СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також:

Деталі злочинної діяльності

Житель Миколаївщини у месенджері спілкувався з  прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом "Лохматий".  Відомо, що сам Лебедєв переховується у Донецьку і працює на ФСБ. 

Зрадник облаштував у власній квартирі "спостережний пункт". Так, він спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ у напрямку передової та викладав свої звіти у соцмережу. Також чоловік намагався встановити орієнтовну кількість української техніки та звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

Яке покарання загрожує

Держзаднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ  у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині затримали зрадницю, яка через соцмережу підтримувала комунікацію з кадровим співробітником розвідцентру російського ГРУ. За скоєне  їй загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки.

СБУ
Одеса
російські війська
ЗСУ
соцмережі
Миколаїв
Одеська область
Миколаївська область
держзрада
Колаборант
Новини Одеси
інформація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше