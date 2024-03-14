Звітував окупантам про переміщення ЗСУ — у Миколаєві затримали держзрадника

СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ

Чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Деталі злочинної діяльності

Житель Миколаївщини у месенджері спілкувався з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом "Лохматий". Відомо, що сам Лебедєв переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

Зрадник облаштував у власній квартирі "спостережний пункт". Так, він спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ у напрямку передової та викладав свої звіти у соцмережу. Також чоловік намагався встановити орієнтовну кількість української техніки та звертав особливу увагу на важкі зразки озброєнь.

Яке покарання загрожує

Держзаднику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині затримали зрадницю, яка через соцмережу підтримувала комунікацію з кадровим співробітником розвідцентру російського ГРУ. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки.