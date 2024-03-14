Отчитывался оккупантам о перемещении ВСУ — в Николаеве задержали госпредателя

СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ

Мужчина из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ. Информатора задержали сотрудники спецслужб, теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали преступной деятельности

Житель Николаевщины в мессенджере общался с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом "Лохматый". Известно, что сам Лебедев прячется в Донецке и работает на ФСБ.

Предатель обустроил в собственной квартире "наблюдательный пункт". Он наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ в направлении передовой и излагал свои отчеты в соцсети. Также мужчина пытался установить ориентировочное количество украинской техники и особое внимание обращал на тяжелые образцы вооружений.

Какое наказание грозит

Госзаднику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК в несанкционированном распространении информации об ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержали предательницу, которая из-за соцсети поддерживала коммуникацию с кадровым сотрудником разведцентра российского ГРУ. За совершенное ей грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки.