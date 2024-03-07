Співпрацювала з Монтян — на Миколаївщині затримали колаборантку

Тетяна Монтян. Фото: росЗМІ

Жінка у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки. Наразі зрадницю затримали, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Подробиці діяльності

52-річна жителька Миколаївщини дистанційно працювала на колаборантку Тетяну Монтян. Зрадниця готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні, які публікувалися в телеграм-каналі Монтян на аудиторію понад пів мільйона підписників. У своїх публікаціях жінка виправдовувала дії Росії, а також назвала вторгення РФ в Україну "вимушеною реакцією Кремля".

Яке покарання

Зрадницю затримали та оголосили їй підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України згідно з ч. 1 ст. 110 ККУ, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України згідно з ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жителька Одеси всіляко допомагала окупантам готувати повітряну атаку на місто. Вона повідомляла росіянам про розташування сил української ППО, за що їй загрожує довічне ув'язнення.

Також ми писали, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.