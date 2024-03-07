Сотрудничала с Монтян — в Николаевской области задержали коллаборантку

Татьяна Монтян. Фото: росСМИ

Женщина в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки. Сейчас предательницу задержали, ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Подробности деятельности

52-летняя жительница Николаевщины дистанционно работала на коллаборантку Татьяну Монтян. Предательница готовила псевдонаучные сообщения о войне в Украине, которые публиковались в телеграмм-канале Монтян на аудиторию более полмиллиона подписчиков. В своих публикациях женщина оправдывала действия России, а также назвала вторжение РФ в Украину "вынужденной реакцией Кремля".

Какое наказание

Предательницу задержали и объявили ей подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины согласно ч.1 ст. 110 УК, а также в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины согласно ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что жительница Одессы всячески помогала оккупантам готовить воздушную атаку на город. Она сообщала россиянам о расположении сил украинского ПВО, за что ей грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что в Николаевской области задержали мужчину, который распространял информацию об ВСУ в соцсетях. Он хотел, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты.