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Коригував ракетні удари РФ — на Миколаївщині судитимуть колаборанта

6 березня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Коригував ракетні удари РФ — на Миколаївщині судитимуть колаборанта
Правоохоронці затримали колаборанта. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік поширював інформацію про ЗСУ в соц.мережах, аби цим могли скористатись російські окупанти. Наразі зловмисника затримали, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

30-річний житель Миколаєва працював таксистом у місті, чекав на "руську весну", всіляко ображав українських військових в приватних переписках.  Окрім цього, чоловік передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути бійців ЗСУ у регіоні. Задля цього він використовував  групи в соц. мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. 

Що загрожує

Наразі суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Такий злочин кваліфікується згідно з ч.3 ст. 114-2 КК України та карається позбавленням волі до дванадцяти років.

Нагадаємо, що жителька Одещини через соц.мережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.

Також ми писали, що працівники СБУ викрили окупанта, який здійснював воєнні злочини під час захоплення частини Миколаївщини. Під прикриттям "добровольця" він брав участь у захопленні Кінбурнської коси у 2022 році.

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