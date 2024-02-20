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Підозра спецпризначенцю ГРУ — СБУ затримали злочинця, який захоплював Кінбурнську косу

20 лютого 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підозра спецпризначенцю ГРУ — СБУ затримали злочинця, який захоплював Кінбурнську косу
Військовий РФ із технікою. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Працівники СБУ викрили окупанта, який здійснював воєнні злочини під час захоплення частини Миколаївщини. Під прикриттям "добровольця" він брав участь у захопленні Кінбурнської коси у 2022 році.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

Що відомо про окупанта

За наявною інформацією, Євген Делі — уродженець Кемерово, до початку повномасштабного вторгнення проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення Головного управління генштабу Збройних сил РФ. Чоловік після початку війни діяв під командуванням артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу". Він відповідав за придушення руху опору в регіоні та організовував масові репресії проти місцевих жителів, включаючи побиття, погрози та катування.

Злочини окупанта

Фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця, схопив чоловіка і силоміць посадив того у вантажівку. Потерпілого окупанти привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством. У такий спосіб злочинці намагались "вибити" з нього підтвердження співпраці з воїнами Сил оборони.

Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби утримували її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Протягом трьох днів жінку тримали без їжі та води на ТОТ Херсонщини.

Яке покарання загрожує

Наразі Делі повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни згідно з ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ у Миколаївській області затримала ворожого бойовика. Зрадник доповідав росіянам на блокпостах про людей, які підтримують Україну.

Також ми писали, що СБУ знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня.

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