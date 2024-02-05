Слідкував за автівками для ЗСУ — на Одещині затримали ворожого агента

Правоохоронці затримали зрадника. Фото: СБУ

В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Посадовець транспортної компанії збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі співпраці з ворогом

Чоловік пішов на добровільну співпрацю з ворогом, маючи проросійську позицію. Зрадник досить довго був учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином він потрапив у поле зору ФСБ, яка потім дистанційно з ним "працювала". Колаборант, користуючись посадовим становищем, дізнавався про кількість та час передачі автівок на фронт. Після цього передавав дані з координатами ворогу.

Яке покарання загрожує

Наразі держзрадника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі на лаві підсудних опинився російський розвідник, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 року та брав участь у провокаціях на користь РФ.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) заочно засудила російського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який наводив ворожі ракети на Миколаїв. З початку повномасштабного вторгнення пропагандист систематично виконував завдання з дестабілізації ситуації України.