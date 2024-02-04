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В Одесі судитимуть бойовика невизнаної "ЛНР"

4 лютого 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі судитимуть бойовика невизнаної "ЛНР"
Зрадник з іншими бойовиками. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаві підсудних опинився російський розвідник, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 року та брав участь у провокаціях на користь РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За даними слідства, після провальних спроб утворити в Одесі проросійську республіку зрадник України втік до Луганської області, де й доєднався до лав бойовиків. Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", який надалі було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.

Війна проти України

У 2022 році брав активну участь у російсько-українській війні на сході, зокрема в районі Бахмутської траси. Бойовик на прізвисько "Санта" згодом вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Яке покарання загрожує

Зрадника вдалося затримати наприкінці літа минулого року за місцем проживання, де й знайшли докази терористичної діяльності. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Справу передано до суду. 

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) у Миколаївській області затримала ворожого бойовика. Зрадник доповідав росіянам на блокпостах про людей, які підтримують Україну. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста. 

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