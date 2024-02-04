Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе будут судить боевика непризнанной "ЛНР" arrow

В Одессе будут судить боевика непризнанной "ЛНР"

4 февраля 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить боевика непризнанной "ЛНР"
Предатель с другими боевиками. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамье подсудимых оказался российский разведчик, воевавший на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

По данным следствия, после провальных попыток образовать в Одессе пророссийскую республику предатель Украины сбежал в Луганскую область, где и присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которое в дальнейшем было подчинено командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

Война против Украины

В 2022 году активно участвовал в российско-украинской войне на востоке, в частности в районе Бахмутской трассы. Боевик по прозвищу "Санта" впоследствии решил оставить своих вожаков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Какое наказание грозит

Предателя удалось задержать в конце лета прошлого года по месту жительства, где нашли доказательства террористической деятельности. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Дело передано в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области задержала вражеского боевика. Предатель докладывал россиянам на блокпостах о людях, поддерживающих Украину.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

Одесса
ЛНР
война
суд
Одесская область
госизмена
Коллаборант
Новости Одессы
измена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме