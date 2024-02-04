В Одессе будут судить боевика непризнанной "ЛНР"

Предатель с другими боевиками. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе на скамье подсудимых оказался российский разведчик, воевавший на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По данным следствия, после провальных попыток образовать в Одессе пророссийскую республику предатель Украины сбежал в Луганскую область, где и присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которое в дальнейшем было подчинено командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

Война против Украины

В 2022 году активно участвовал в российско-украинской войне на востоке, в частности в районе Бахмутской трассы. Боевик по прозвищу "Санта" впоследствии решил оставить своих вожаков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Какое наказание грозит

Предателя удалось задержать в конце лета прошлого года по месту жительства, где нашли доказательства террористической деятельности. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Дело передано в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области задержала вражеского боевика. Предатель докладывал россиянам на блокпостах о людях, поддерживающих Украину.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.