На Миколаївщині затримали бойовика, який "здавав" українців росіянам

Правоохоронці затримали зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) у Миколаївській області затримала ворожого бойовика. Зрадник доповідав росіянам на блокпостах про людей, які підтримують Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Мешканець Снігурівської громади під час окупації регіону допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію. Для цього він добровільно зголосився "чергувати" на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту, та зі зброєю допитував кожну людину.

Після деокупації Миколаївщини росіяни кинули свого поплічника. Зрадник намагався переховуватися в селах на території регіону.

Яке покарання загрожує

Наразі колаборанта затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали.

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста.