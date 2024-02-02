На Николаевщине задержали боевика, который "сдавал" украинцев россиянам

Правоохранители задержали предателя. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Николаевской области задержала вражеского боевика. Предатель докладывал россиянам на блокпостах о людях, поддерживающих Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Житель Снигиревской громады во время оккупации региона помогал захватчикам проверять местных жителей, пытавшихся выехать на подконтрольную Украине территорию. Для этого он добровольно согласился "дежурить" на российских блокпостах, расположенных на выездах из населенного пункта и с оружием допрашивал каждого человека.

После деоккупации Николаевщины россияне бросили своего приспешника. Предатель пытался прятаться в селах на территории региона.

Какое наказание грозит

В настоящее время коллаборант был задержан и ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.