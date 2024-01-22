Передавав дані про військові шпиталі — у Миколаєві затримали ворожого агента

СБУ затримали зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Працівник комунального підприємства майже щоденно виходив на "прогулянки" біля медичних закладах, у яких проходили реабілітацію та лікування військовослужбовці Збройних сил України. Крім того, зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.

Після цього державний зрадник передавав координати ворогу. За наявними даними, окупанти розраховували отримати розвідувальні відомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру.

Яке покарання загрожує

Наразі зрадника затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали.

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