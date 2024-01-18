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На Одещині викрили підприємців, які налаштовували доступ до російського ТБ

18 січня 2024 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили підприємців, які налаштовували доступ до російського ТБ
Налаштування російського ТБ. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі схеми

Підприємці в Одесі, Білгород-Дністровському та Роздільній, попри заборону РНБО, налаштовували телевізійні приставки так, щоб воно забезпечувало прийом і розкодування програм РФ. Свої "послуги" вони здійснювали на тюнерах, флешках, мобільних телефонах та жорстких дисках. 

Яке покарання загрожує

Усіх злочинців затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одеській області ворожого агента. Зрадник передавав дані РФ про місця зберігання токсичних речовин. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста. 

РНБО
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