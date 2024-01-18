На Одещині викрили підприємців, які налаштовували доступ до російського ТБ

Налаштування російського ТБ. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі схеми

Підприємці в Одесі, Білгород-Дністровському та Роздільній, попри заборону РНБО, налаштовували телевізійні приставки так, щоб воно забезпечувало прийом і розкодування програм РФ. Свої "послуги" вони здійснювали на тюнерах, флешках, мобільних телефонах та жорстких дисках.

Яке покарання загрожує

Усіх злочинців затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одеській області ворожого агента. Зрадник передавав дані РФ про місця зберігання токсичних речовин.

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста.