На Одесчине разоблачили предпринимателей, которые настраивали доступ к российскому ТВ

Настройка российского ТВ. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Предприниматели в Одессе, Белгород-Днестровском и Раздельной, вопреки запрету СНБО, настраивали телевизионные приставки так, чтобы оно обеспечивало прием и раскодирование программ РФ. Свои услуги они осуществляли на тюнерах, флешках, мобильных телефонах и жестких дисках.

Какое наказание грозит

Все преступники были задержаны и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области вражеского агента. Предатель передавал данные РФ о местах хранения токсичных веществ.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.