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Передавал данные о военных госпиталях — в Николаеве задержали вражеского агента

22 января 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Передавал данные о военных госпиталях — в Николаеве задержали вражеского агента
СБУ задержали предателя. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве агента по вражеской разведке. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Работник коммунального предприятия почти ежедневно выходил на "прогулки" возле медицинских учреждений, где проходили реабилитацию и лечение военнослужащие Вооруженных сил Украины. Кроме того, злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны.

После этого государственный изменник передавал координаты врагу. По имеющимся данным, оккупанты рассчитывали получить разведывательные сведения от своего информатора для подготовки ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре областного центра.

Какое наказание грозит

В настоящее время предателя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

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