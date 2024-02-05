Следил за автомобилями для ВСУ — на Одесчине задержали вражеского агента

Правоохранители задержали предателя. Фото: СБУ

В Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с врагом. Чиновник транспортной компании собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Человек пошел на добровольное сотрудничество с врагом, имея пророссийскую позицию. Предатель довольно долго был участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом, он попал в поле зрения ФСБ, которая затем дистанционно с ним "работала". Коллаборант, пользуясь должностным положением, узнавал о количестве и времени передачи автомобилей на фронт. После этого передавал данные с координатами противника.

Какое наказание грозит

Госпреда задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе на скамье подсудимых оказался российский разведчик, воевавший на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 г. и участвовал в провокациях в пользу РФ.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно осудила российского блогера-миллионника Юрия Подоляку, наводящего вражеские ракеты на Николаев. С начала полномасштабного вторжения пропагандист систематически выполнял задачи дестабилизации ситуации Украины.