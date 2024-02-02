СБУ засудила російського блогера, який наводив ракети на Миколаїв

Блогер Юрій Подоляка. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України (СБУ) заочно засудила російського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який наводив ворожі ракети на Миколаїв. З початку повномасштабного вторгнення пропагандист систематично виконував завдання з дестабілізації ситуації України.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Коригував ракетні удари

Юрій Подоляка був причетний до коригування ракетних ударів, запущених агресором по Миколаєву в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. З метою "наведення" ворожої зброї на місто Подоляка отримував розвіддані від свого інформатора — колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який зараз відбуває довічне ув'язнення за державну зраду.

Інформацію, отриману від посадовця, Подоляка передавав своїм "кураторам" у російських спецслужбах. Найбільше цікавили розташування та наслідки ворожих "прильотів" на територію міста, які були документовані зрадником. За даними слідства, комунікація між Подоляком та його інформатором здійснювалася через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

Який вирок виніс суд

Російському пропагандисту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 109; ч. 1 ст. 110; ч. 2 ст. 111; ст. 436; ч. 2 ст. 436-2. Йому присудили 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили та заблокували канали з доступом до пропагандистського телебачення РФ. Горе-підприємці налаштовували ТВ-тюнери на російські телеканали.

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста.