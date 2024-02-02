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СБУ осудила российского блогера, наводившего ракеты на Николаев

2 февраля 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
СБУ осудила российского блогера, наводившего ракеты на Николаев
Блогер Юрий Подоляка. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно осудила российского блогера-миллионника Юрия Подоляку, наводившего вражеские ракеты на Николаев. С начала полномасштабного вторжения пропагандист систематически выполнял задачи дестабилизации ситуации Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Корректировал ракетные удары

Юрий Подоляка был причастен к корректировке ракетных ударов, запущенных агрессором по Николаеву в первые дни полномасштабного вторжения России. В целях "наведения" вражеского оружия на город Подоляка получал разведданные от своего информатора — бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за государственную измену.

Информацию, полученную от должностного лица, Подоляка передавал своим "кураторам" в российских спецслужбах. Больше всего интересовали расположение и последствия вражеских "прилетов" на территорию города, документированных предателем. По данным следствия, коммуникация между Подоляком и его информатором осуществлялась через Телеграмм-канал посредством текстовых сообщений.

Какой приговор вынес суд

Российскому пропагандисту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 109; ч. 1 ст. 110; ч. 2 ст. 111; ст. 436; ч. 2 ст. 436-2. Ему приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, в Одесской области разоблачили и заблокировали каналы с доступом к пропагандистскому телевидению РФ. Горе-предприниматели настраивали ТВ-тюнеры на российские телеканалы.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

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