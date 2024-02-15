Передавав секретні дані російсько-іранським спецслужбам — у Миколаєві затримали зрадника

Правоохоронці затримали зрадника. Фото: СБУ

​​У Миколаєві затримали чоловіка, який працював зі спецслужбами РФ та Ірану. Державний зрадник збирався передати ворогу інформацію щодо військового кораблебудування в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Подробиці співпраці з ворогом

Інженер Укроборонпрому збирав технічну документацію про українські секретні розробки у сфері військового кораблебудування. Посадовець таємно копіював дані на електронні носії, щоб передати їх знайомому в РФ, який працює на спецслужби та іранській розвідці. Звʼязок з ворогом зрадник підтримував через месенджери, а після спілкування чистив історію.

Яке покарання загрожує

Мешканця Миколаєва затримали під час передачі частини інформації та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок місцевому блогеру, який фільмував позиції ЗСУ та польоти авіації. Відео він публікував на власній сторінці у соцмережі Tik-Tok.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня.