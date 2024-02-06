В Одесі винесли вирок блогеру, який знімав позиції військових

Військові на блокпосту. Фото: Ковальчук Віктор/ УНІАН

Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок місцевому блогеру, який фільмував позиції ЗСУ та польоти авіації. Відео він публікував на власній сторінці у соцмережі Tik-Tok.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів вироку Малиновського районного суду м. Одеси.

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Деталі судової справи

Місцевий мешканець, який є активним користувачем соцмереж, кілька разів виклав відео з прольотом бойової авіації над містом. Крім того, влітку він також зняв блокпост військових біля ринку "7 кілометр". Сам підозрюваний на суді зазначив, що є патріотом та усі кошти з переглядів передав на допомогу армії. Також у своїх соцмережах він неодноразово закликав підписників донатити на збори.

Який вирок виніс суд

Підозрюваний свою провину визнав. Йому призначили покарання за ч. 1, 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 309 КК України, що передбачає 5 років увʼязнення. Однак строк замінили на випробувальний.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала в Одесі чергового сепаратиста. Проросійський блогер фільмував роботу ППО під час дронової атаки на місто та виклав відео у соцмережі.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня.