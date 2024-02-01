В Одесі засудили китайського блогера, який знімав роботу ППО

Момент роботи ППО. Фото: скриншот

Приморський районний суд міста Одеси виніс вирок іноземцю, який знімав у місті роботу ППО. Уродженець Китаю ці відео виклав на своєму акаунті у YouTube.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів вироку Приморського районного суду м. Одеса.

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Деталі судової справи

Іноземець на початку літа минулого року знімав на відео роботу ППО у місті. Після цього монтував ролики та викладав на ютуб, вказуючи геолокацію та дату. По кадрах можна було ідентифікувати місце роботи ППО та кількість техніки.

Зазначимо, що на суді іноземець свою провину повністю визнав та наголосив, що підтримує Україну та ЗСУ. Він заявив, що зробив висновки та більше не зніматиме роботу протиповітряної оборони.

Який вирок виніс суд

Суд врахував каяття молодика та те, що він офіційно працює та сплачує податки в Україну. Його визнали винним за ч. 2 ст. 114-2 КК України та засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала в Одесі чергового сепаратиста. Проросійський блогер фільмував роботу ППО під час дронової атаки на місто та виклав відео у соцмережі.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора. Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.