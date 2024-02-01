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В Одессе осудили китайского блогера, снимавшего работу ПВО

1 февраля 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе осудили китайского блогера, снимавшего работу ПВО
Момент работы ПВО. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Приморский районный суд города Одессы вынес приговор иностранцу, снимавшему в городе работу ПВО. Уроженец Китая эти видео выложил на своем аккаунте в YouTube.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов приговора Приморского районного суда г. Одесса.

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Детали судебного дела

Иностранец в начале лета в прошлом году снимал на видео работу ПВО в городе. После этого монтировал ролики и выкладывал на ютуб, указывая геолокацию и дату. По кадрам можно было идентифицировать место работы ПВО и количество техники.

Отметим, что на суде иностранец свою вину полностью признал и подчеркнул, что поддерживает Украину и ВСУ. Он заявил, что сделал выводы и не будет больше снимать работу противовоздушной обороны.

Какой приговор вынес суд

Суд учел раскаяние молодого человека и то, что он официально работает и платит налоги в Украину. Его признали виновным по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины и приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блоггер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.

Одесса
война
суд
Китай
ВСУ
Одесская область
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ПВО

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