В Одессе осудили китайского блогера, снимавшего работу ПВО
Приморский районный суд города Одессы вынес приговор иностранцу, снимавшему в городе работу ПВО. Уроженец Китая эти видео выложил на своем аккаунте в YouTube.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов приговора Приморского районного суда г. Одесса.
Детали судебного дела
Иностранец в начале лета в прошлом году снимал на видео работу ПВО в городе. После этого монтировал ролики и выкладывал на ютуб, указывая геолокацию и дату. По кадрам можно было идентифицировать место работы ПВО и количество техники.
Отметим, что на суде иностранец свою вину полностью признал и подчеркнул, что поддерживает Украину и ВСУ. Он заявил, что сделал выводы и не будет больше снимать работу противовоздушной обороны.
Какой приговор вынес суд
Суд учел раскаяние молодого человека и то, что он официально работает и платит налоги в Украину. Его признали виновным по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины и приговорили к 1 году испытательного срока.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блоггер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.
Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.
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