В Одессе вынесли приговор блогеру, снимавшему позиции военных

Военные на блокпосту. Фото: Ковальчук Виктор/ УНИАН

Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор местному блогеру, снимавшему позиции ВСУ и полеты авиации. Видео он публиковал на своей странице в соцсети Tik-Tok.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов приговора Малиновского районного суда г. Одессы.

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Детали судебного дела

Местный житель, являющийся активным пользователем соцсетей, несколько раз выложил видео с пролетом боевой авиации над городом. Кроме того, летом он также снял блокпост военных около рынка "7 километр". Сам подозреваемый на суде отметил, что является патриотом и все средства с просмотров передал на помощь армии. Также в своих соцсетях он неоднократно призывал подписчиков донатить на сборы.

Какой приговор вынес суд

Подозреваемый свою вину признал. Ему назначили наказание по ч. 1, 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 309 УК Украины, которая предусматривает 5 лет тюрьмы. Однако срок заменили испытательным.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блогер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесчины, который передавал врагу данные о Силах обороны юга.