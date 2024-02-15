Передавал секретные данные российско-иранским спецслужбам – в Николаеве задержали предателя

Правоохранители задержали предателя. Фото: СБУ

В Николаеве задержали мужчину, работавшего со спецслужбами РФ и Ирана. Государственный предатель собирался передать врагу информацию о военном кораблестроении в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Подробности сотрудничества с врагом

Инженер Укроборонпрома собирал техническую документацию об украинских секретных разработках в сфере военного кораблестроения. Чиновник тайно копировал данные на электронные носители, чтобы передать их знакомому в РФ, работающему на спецслужбы и иранской разведке. Связь с врагом изменник поддерживал через мессенджеры, а после общения чистил историю.

Какое наказание грозит

Жителя Николаева задержали при передаче части информации и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор местному блогеру, снимавшему позиции ВСУ и полеты авиации. Видео он публиковал на своей странице в соцсети Tik-Tok.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесчины, который передавал врагу данные о Силях обороны юга.