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В Одесі судитимуть ворожого агента, який шпигував за ЗСУ

12 лютого 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі судитимуть ворожого агента, який шпигував за ЗСУ
Зрадник України на лаві підсудних. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаву підсудних відправили державного зрадника, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Чоловік стежив за місцями дислокації та озброєнням Сил оборони та передавав дані окупантам для коригування ударів. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Подробиці співпраці з ворогом

Місцевий мешканець стежив за переміщенням ЗСУ в Одесі та Чорноморську, після чого передавав інформацію знайомому в РФ, який працює на ворожу розвідку. Найбільше окупантів цікавили точні координати місць зосередження підрозділів ППО, дані щодо залізничних перевезень та наявності у регіоні озброєння і військової техніки.

Яке покарання загрожує

Наразі зрадника затримали та повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.  

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок місцевому блогеру, який фільмував позиції ЗСУ та польоти авіації. Відео він публікував на власній сторінці у соцмережі Tik-Tok.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня. 

Одеса
війна
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прокуратура
держзрада
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