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Шпигував за кораблями ЗСУ — у Миколаєві затримали ворожого агента

9 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Шпигував за кораблями ЗСУ — у Миколаєві затримали ворожого агента
Правоохоронці затримали зрадника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) у Миколаєві затримала агента, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Зрадник слідкував за Миколаївським морським портом та передавав дані окупантам про ситуацію у Чорному морі.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Деталі співпраці з ворогом

Працівник місцевої компанії збирав розвіддані про розташування Сил оборони поблизу узбережжя Чорного моря. Особливо його цікавили військові кораблі ЗСУ та морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. 

Чоловік встановив кілька камер спостереження неподалік Миколаївського порту, а відео передавав ворогу для наведення ударів. Крім того, агент мав й додаткове завдання — слідкування за шпиталями та кількістю військових на лікуванні. Державного зрадника завербували наприкінці 2023 року, на співпрацю він пішов добровільно. 

Яке покарання загрожує 

Чоловіка затримали під час розміщення чергової камери та повідомили про підозру  за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок місцевому блогеру, який фільмував позиції ЗСУ та польоти авіації. Відео він публікував на власній сторінці у соцмережі Tik-Tok.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня. 

СБУ
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Миколаївська область
держзрада
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