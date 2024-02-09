Шпионил за кораблями ВСУ — в Николаеве задержали вражеского агента

Правоохранители задержали предателя. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Николаеве задержала агента, подозреваемого в сотрудничестве с врагом. Предатель следил за Николаевским морским портом и передавал данные оккупантам о ситуации в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Работник местной компании собирал разведданные о расположении Сил обороны у побережья Черного моря. Особенно его интересовали военные корабли ВСУ и морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

Мужчина установил несколько камер наблюдения недалеко от Николаевского порта, а видео передавал врагу для наведения ударов. Кроме того, у агента была и дополнительная задача — следить за госпиталями и количеством военных на лечении. Государственного предателя завербовали в конце 2023 года, на сотрудничество он пошел добровольно.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали во время размещения дежурной камеры и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Напомним, Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор местному блогеру, снимавшему позиции ВСУ и полеты авиации. Видео он публиковал на своей странице в соцсети Tik-Tok.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесчины, который передавал врагу данные о Силях обороны юга.