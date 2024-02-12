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В Одессе будут судить вражеского агента, который шпионил за ВСУ

12 февраля 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить вражеского агента, который шпионил за ВСУ
Предатель Украины на скамье подсудимых. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамью подсудимых отправили государственного предателя, подозреваемого в сотрудничестве с врагом. Мужчина следил за местами дислокации и вооружением Сил обороны и передавал данные оккупантам для корректировки ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности сотрудничества с врагом

Местный житель следил за перемещением ВСУ в Одессе и Черноморске, после чего передавал информацию знакомому в РФ, работающему на вражескую разведку. Больше всего оккупантов интересовали точные координаты мест сосредоточения подразделений ПВО, данные по железнодорожным перевозкам и наличию в регионе вооружения и военной техники.

Какое наказание грозит

Предателя задержали и сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор местному блогеру, снимавшему позиции ВСУ и полеты авиации. Видео он публиковал на своей странице в соцсети Tik-Tok.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесчины, который передавал врагу данные о Силах обороны юга.

Одесса
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