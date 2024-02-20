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Подозрение спецназначению ГРУ — СБУ задержали преступника, захватывавшего Кинбурнскую косу

20 февраля 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Подозрение спецназначению ГРУ — СБУ задержали преступника, захватывавшего Кинбурнскую косу
Военный РФ с техникой. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудники СБУ разоблачили оккупанта, который совершал военные преступления во время захвата части Николаевщины. Под прикрытием "добровольца" он участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Что известно об оккупанте

По имеющейся информации, Евгений Дели, уроженец Кемерово, до начала полномасштабного вторжения проходил службу в 10-й отдельной бригаде спецназначения Главного управления генштаба Вооруженных сил РФ. Человек после начала войны действовал под командованием артиллерийского подразделения "добровольческого штурмового корпуса". Он отвечал за подавление сопротивления в регионе и организовывал массовые репрессии против местных жителей, включая избиения, угрозы и пытки.

Преступления оккупанта

Фигурант вместе с подчиненными приехал в дом местного жителя, схватил мужчину и силой посадил его в грузовик. Потерпевшего оккупанты привезли в российскую застенку, где по меньшей мере 6 дней избивали, гасили на его теле окурки и угрожали убийством. Таким образом, преступники пытались "выбить" из него подтверждение сотрудничества с воинами Сил обороны.

Также по приказу Дели захватчики похитили жительницу поселка Покровское и в течение суток удерживали ее прикованной к стулу в одном из захваченных домов. В течение трех дней женщину держали без еды и воды на ВОТ Херсонщины.

Какое наказание грозит

Дели сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны согласно ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, СБУ в Николаевской области задержала вражеского боевика. Предатель докладывал россиянам на блокпостах о людях, поддерживающих Украину.

Также мы писали, что СБУ обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесчины, который передавал врагу данные о Силах обороны юга.

СБУ
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