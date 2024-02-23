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Здавала позиціїї ЗСУ — В Одесі судитимуть коригувальницю

23 лютого 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Здавала позиціїї ЗСУ — В Одесі судитимуть коригувальницю
Коригувальниця під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителька Одещини через соц.мережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Подробиці співпраці з ворогом

Жителька Чорноморська влітку 2023 року через Telegram відправляла співробітнику розвідки агресора інформацію про дислокацію сил та засобів ЗСУ у м. Чорноморськ. Також коригувальниця робила скріншоти карти міста в Google Maps та помічала розташування підрозділів ЗСУ в Одеській області.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру у поширенні представникам держави-агресора інформації про розташування Збройних Сил України за ч. 3 ст. 114-2 КК України. За скоєне коригувальниці загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, працівники СБУ викрили окупанта, який здійснював воєнні злочини під час захоплення частини Миколаївщини. Під прикриттям "добровольця" він брав участь у захопленні Кінбурнської коси у 2022 році.

Також ми писали, що 16 лютого, Малиновський районний суд виніс вирок чоловіку, якого підозрюють у державній зраді. Працівник виправної колонії надавав окупантам місце для зберігання спецтехніки.

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