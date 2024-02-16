Працював в інтересах РФ — в Одесі винесли вирок державному зраднику

Суддя виносить вирок. Фото: pixabay

Сьогодні, 16 лютого, Малиновський районний суд виніс вирок чоловіку, якого підозрюють у державній зраді. Працівник виправної колонії надавав окупантам місце для зберігання спецтехніки.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського районного суду м. Одеси.

Подробиці співпраці з ворогом

Мешканець Херсонської області працював у колонії і під час окупації регіону допомагав окупантам. Чоловік надавав їм місця для зберігання техніки та продукти на території виправного закладу. Також відкрив медичний кабінет для надання першої допомоги пораненим війцям армії-агресорки.

Крім того, обвинувачений, використовуючи свої службові зв'язки, сприяв окупаційним військам та спецслужбам РФ у налагодженні та співпраці з іншими посадовими особами Херсонської області.

Який вирок виніс суд

Зрадника засудили за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненого в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України), що передбачає довічне увʼязнення.

Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок місцевому блогеру, який фільмував позиції ЗСУ та польоти авіації. Відео він публікував на власній сторінці у соцмережі Tik-Tok.

Також ми писали, що у Миколаєві затримали чоловіка, який працював зі спецслужбами РФ та Ірану. Державний зрадник збирався передати ворогу інформацію щодо військового кораблебудування в Україні.