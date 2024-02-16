Работал в интересах РФ — в Одессе вынесли приговор государственному предателю

Судья выносит приговор. Фото: pixabay

Сегодня, 16 февраля, Малиновский районный суд вынес приговор мужчине, подозреваемому в государственной измене. Работник исправительной колонии предоставлял оккупантам место хранения спецтехники.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского районного суда г. Одессы.

Подробности сотрудничества с врагом

Житель Херсонской области работал в колонии и во время оккупации региона помогал оккупантам. Человек предоставлял им места для хранения техники и продукты на территории исправительного заведения. Также открыл медицинский кабинет для оказания первой помощи раненым войскам армии-агрессора.

Кроме того, обвиняемый, используя свои служебные связи, оказывал содействие оккупационным войскам и спецслужбам РФ в налаживании и сотрудничестве с другими должностными лицами Херсонской области.

Какой приговор вынес суд

Предателя осудили за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, совершенного в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины), предусматривающего пожизненное заключение.

Напомним, Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор местному блогеру, снимавшему позиции ВСУ и полеты авиации. Видео он публиковал на своей странице в соцсети Tik-Tok.

Также мы писали, что в Николаеве задержан мужчина, работавший со спецслужбами РФ и Ирана. Государственный предатель собирался передать врагу информацию о военном кораблестроении в Украине.