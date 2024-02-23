Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сдавала позиции ВСУ — В Одессе будут судить корректировщицу arrow

Сдавала позиции ВСУ — В Одессе будут судить корректировщицу

23 февраля 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сдавала позиции ВСУ — В Одессе будут судить корректировщицу
Корректирующая под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жительница Одесчины через соц.сети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока что она находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Подробности сотрудничества с врагом

Жительница Черноморска летом 2023 через Telegram отправляла сотруднику разведки агрессора информацию о дислокации сил и средств ВСУ в г. Черноморск. Также корректировщица делала скриншоты карты города в Google Maps и замечала расположение подразделений ВСУ в Одесской области.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении в распространении представителям государства-агрессора информации о расположении Вооруженных сил Украины по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. За совершенное корректировщицу грозит до пяти лет заключения.

Напомним, работники СБУ разоблачили оккупанта, совершавшего военные преступления во время захвата части Николаевщины. Под прикрытием "добровольца" он участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

Также мы писали, что 16 февраля Малиновский районный суд вынес приговор мужчине, которого подозревают в государственной измене. Работник исправительной колонии предоставлял оккупантам место хранения спецтехники.

Одесса
российские войска
тюрьма
карта
прокуратура
госизмена
Коллаборант
Новости Одессы
преступление
сотрудники
измена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

9 февраля 2024

19:14 Поездки из Украины в Европу — что известно о новом железнодорожном рейсе

Актуальное по теме