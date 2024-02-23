Сдавала позиции ВСУ — В Одессе будут судить корректировщицу

Корректирующая под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура

Жительница Одесчины через соц.сети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока что она находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Подробности сотрудничества с врагом

Жительница Черноморска летом 2023 через Telegram отправляла сотруднику разведки агрессора информацию о дислокации сил и средств ВСУ в г. Черноморск. Также корректировщица делала скриншоты карты города в Google Maps и замечала расположение подразделений ВСУ в Одесской области.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении в распространении представителям государства-агрессора информации о расположении Вооруженных сил Украины по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. За совершенное корректировщицу грозит до пяти лет заключения.

Напомним, работники СБУ разоблачили оккупанта, совершавшего военные преступления во время захвата части Николаевщины. Под прикрытием "добровольца" он участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

Также мы писали, что 16 февраля Малиновский районный суд вынес приговор мужчине, которого подозревают в государственной измене. Работник исправительной колонии предоставлял оккупантам место хранения спецтехники.