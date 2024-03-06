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Корректировал ракетные удары РФ — в Николаевской области будут судить коллаборанта

6 марта 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Корректировал ракетные удары РФ — в Николаевской области будут судить коллаборанта
Правоохранители задержали коллаборанта. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчина распространял информацию об ВСУ в соц.сетях, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты. В настоящее время злоумышленник задержан, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

30-летний житель Николаева работал таксистом в городе, ждал "русской весны", всячески оскорблял украинских военных в частных переписках. Кроме того, мужчина передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты бойцов ВСУ в регионе. Для этого он использовал группы в соц.сетях и мессенджерах, администрируемые российскими спецслужбами.

Что угрожает

Суд признал мужчину виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины. Такое преступление квалифицируется согласно ч.3 ст. 114-2 УК Украины и наказывается лишением свободы до двеннадцати лет.

Напомним, что жительница Одесской области через соц.сети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока что она находится под стражей.

Также мы писали, что работники СБУ разоблачили оккупанта, совершавшего военные преступления во время захвата части Николаевщины. Под прикрытием "добровольца" он участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

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