Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поширювала ворогу інформацію про ППО — в Одесі затримали зрадницю arrow

Поширювала ворогу інформацію про ППО — в Одесі затримали зрадницю

7 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поширювала ворогу інформацію про ППО — в Одесі затримали зрадницю
СБУ затримали зрадницю в Одесі. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителька Одеси всіляко допомагала окупантам готувати повітряну атаку на місто. Так, вона повідомляла росіянам про розташування сил української ППО, за що їй загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці злочинної діяльності

Очільник розвідгрупи російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі, через соц.мережі залучив фігурантку до співпраці у січні минулого року. Підставою для цього була підтримка жінкою російської ідеології. Так, злочинниця виявляла координати зенітно-ракетних установок на прибережній території Одеси, а зібрані дані відправляла у месенджер, додаючи до повідомлень скриншоти з мап. Таким чином вона допомагала окупантам планувати атаки на інфраструктуру Одеси, оминаючи засоби протиповітряної оборони. Зрадниця також повідомляла терористів про розташування українських військових об'єктів та пересування техніки ЗСУ. 

Отримані відомості окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на місто, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed. Проте, плани зірвались, оскільки працівники СБУ вчасно викрили  і затримали колаборантку.

Яке покарання загрожує

Наразі зрадниці повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.

Також ми писали, що жителька Одещини через соцмережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.

СБУ
Одеса
російські війська
ЗСУ
в'язниця
росіяни
держзрада
Колаборант
Новини Одеси
ППО
злочин
інформація
зрада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського