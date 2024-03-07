Поширювала ворогу інформацію про ППО — в Одесі затримали зрадницю

СБУ затримали зрадницю в Одесі. Фото: СБУ

Жителька Одеси всіляко допомагала окупантам готувати повітряну атаку на місто. Так, вона повідомляла росіянам про розташування сил української ППО, за що їй загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Очільник розвідгрупи російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі, через соц.мережі залучив фігурантку до співпраці у січні минулого року. Підставою для цього була підтримка жінкою російської ідеології. Так, злочинниця виявляла координати зенітно-ракетних установок на прибережній території Одеси, а зібрані дані відправляла у месенджер, додаючи до повідомлень скриншоти з мап. Таким чином вона допомагала окупантам планувати атаки на інфраструктуру Одеси, оминаючи засоби протиповітряної оборони. Зрадниця також повідомляла терористів про розташування українських військових об'єктів та пересування техніки ЗСУ.

Отримані відомості окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на місто, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed. Проте, плани зірвались, оскільки працівники СБУ вчасно викрили і затримали колаборантку.

Яке покарання загрожує

Наразі зрадниці повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.

Також ми писали, що жителька Одещини через соцмережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.