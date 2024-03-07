Распространяла врагу информацию о ПВО — в Одессе задержали предательницу

СБУ задержала предательница в Одессе. Фото: СБУ

Жительница Одессы всячески помогала оккупантам готовить воздушную атаку на город. Так, она сообщала россиянам о расположении сил украинского ПВО, за что ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

Читайте также:

Подробности преступной деятельности

Руководитель разведгруппы российских войск, дислоцируемый во временно оккупированном Севастополе, через соцсети привлек фигурантку к сотрудничеству в январе прошлого года. Основанием для этого являлась поддержка женщиной русской идеологии. Так, преступница обнаруживала координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории Одессы, а собранные данные отправляла в мессенджер, добавляя в сообщения скриншоты с карт. Таким образом она помогала оккупантам планировать атаки на инфраструктуру Одессы, обходя средства противовоздушной обороны. Предательница также сообщала террористам о расположении украинских военных объектов и передвижении техники ВСУ.

Полученные сведения оккупанты планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на город, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed. Однако планы сорвались, поскольку сотрудники СБУ вовремя разоблачили и задержали коллаборантку.

Какое наказание грозит

В настоящее время предательнице сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УКУ. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Николаевской области задержали мужчину, который распространял информацию об ВСУ в соцсетях. Он хотел, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты.

Также мы писали, что жительница Одесской области через соцсети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока что она находится под стражей.