Скерувала на Одесу десятки дронів — судитимуть російську агентку

Зрадниця на лаві підсудних. Фото: СБУ

Завдяки даним, які зловмисниця передавала окупантам, росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Служби Безпеки України.

Читайте також:

Подробиці ворожої діяльності

Місцева підприємиця вела активну діяльність у телеграм-каналі, який розвідка РФ використовує для вербування населення. Таким чином російське ГРУ дистанційно залучило її до співпрац. Через соцмережу уродженка Одещини підтримувала комунікацію з кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим.

Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ. Отримані координати окупанти використовували та завдавали прицільні повітряні удари дронами-камікадзе типу "Шахед". Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму "куратору" про наслідки "прильотів". Крім того, вона розвідувала обстановку поблизу інфраструктурних об’єктівміста, та доповідала всю інформацію ворогу. Агентку Головного управління генштабу Збройних сил Росії викрили і затримали у її власному помешканні наприкінці листопада минулого року.

Яке покарання загрожує

Наразі дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Миколаївщині жінка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки. Наразі зрадницю затримали, їй загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що жителька Одещини через соцмережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.