Направила в Одессу десятки дронов — будут судить российскую агентку

Предательница на скамье подсудимых. Фото: СБУ

Благодаря данным, которые злоумышленница передавала оккупантам, россияне нанесли десятки прицельных ударов по Одесчине. На сегодняшний день дело направлено в суд, а женщине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Службы Безопасности Украины.

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Подробности вражеской деятельности

Местная предпринимательница вела активную деятельность в телеграмм-канале, который разведка РФ использует для вербовки населения. Таким образом, российское ГРУ дистанционно привлекло ее к сотрудничеству. Через соцсеть уроженка Одесчины поддерживала коммуникацию с кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым.

Злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ. Полученные координаты оккупанты использовали и наносили прицельные воздушные удары дронами-камикадзе типа "Шахед". После вражеских ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему "куратору" о последствиях "прилетов". Кроме того, она разведала обстановку вблизи инфраструктурных объектов города и докладывала всю информацию врагу. Агентку Главного управления генштаба Вооруженных сил России разоблачили и задержали в ее собственном доме в конце ноября прошлого года.

Какое наказание грозит

В настоящее время действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Обвинительный акт направлен в суд. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Николаевской области женщина сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки. Сейчас предательницу задержали, ей грозит лишение свободы.

Также мы писали, что жительница Одесской области через соцсети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока она находится под стражей.