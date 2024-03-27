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Помогал наводить ракеты на Одессу — СБУ задержала коллаборанта

27 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Помогал наводить ракеты на Одессу — СБУ задержала коллаборанта
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Специалисты СБУ разоблачили жителя Одессы, который сотрудничал с врагом. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Подробности деятельности

Жителя Одессы завербовал сотрудник Московской ФСБ через соцсети в январе прошлого года. С тех пор госпредатель пытался обнаружить места базирования украинских войск. Сначала он был инженером-технологом предприятия пищевой промышленности Одессы, но для того, чтобы собирать нужные врагу данные, решил сменить работу. Так, мужчина устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны.

Собранную информацию он посылал в мессенджер оккупантам, чтобы те могли корректировать воздушные атаки. Кроме того, одессит также принимал участие в подготовке ракетных ударов по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций. Фигурант был задержан "на горячем", когда он шпионил за потенциальными "целями" для врага.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения, которая наказывается пожизненным заключением.

Случаи сотрудничества с оккупантами

Напомним, что в Николаеве мужчина из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ. Информатора задержали работники спецслужб, ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в Одесской области задержали предательницу, которая через соцсеть поддерживала коммуникацию с кадровым сотрудником разведцентра российского ГРУ. За совершенное ей грозит пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террориста.

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