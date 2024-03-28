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Здавав росіянам позиції ЗСУ — в Одесі засудили колаборанта

28 березня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Здавав росіянам позиції ЗСУ — в Одесі засудили колаборанта
Запис суду над колаборантом. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці діяльності 

Житель Одеської області співпрацював через соцмережі зі співробітником розвідки РФ. Він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ на Одещині, шукав місця їх дислокації та передавав ці дані росіянам. Насамперед зловмисник намагався встановити розташування позицій українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню на території регіону.

Усі дані, які військові Росії отримали від колаборанта, вони використовували для масований ракетних ударів по позиціям українських військ і проведення диверсій. Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання. 

Вирок суду

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 ККУ. Він засуджений за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану на 15 років ув'язнення. 

Колабораційна діяльність на Одещині

Нагадаємо, що Фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці. 

Також ми писали, що у Миколаєві чоловік з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Інформатора затримали працівники спецслужб, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Одеса
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