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Сдавал россиянам позиции ВСУ — в Одессе осудили коллаборанта

28 марта 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сдавал россиянам позиции ВСУ — в Одессе осудили коллаборанта
Запись суда над коллаборантом. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные о ВСУ. Мужчину разоблачили, теперь он приговорен к заключению.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности

Житель Одесской области сотрудничал через соцсети с сотрудником разведки РФ. Он наблюдал за перемещением военной техники ВСУ в Одесской области, искал места их дислокации и передавал эти данные россиянам. В первую очередь злоумышленник пытался установить расположение позиций украинских дивизионов реактивных систем залпового огня на территории региона.

Все данные, которые военные России получили от коллаборанта, они использовали для массированных ракетных ударов по позициям украинских войск и проведения диверсий. Мужчину задержали во время выполнения очередного задания.

Приговор суда

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ. Он осужден за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, на 15 лет заключения.

Коллаборационная деятельность в Одесской области

Напомним, что специалисты СБУ разоблачили жителя Одессы, который сотрудничал с врагом. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Также мы писали, что в Николаеве мужчина из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ. Информатора задержали работники спецслужб, пока ему грозит лишение свободы.

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