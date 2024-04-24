Здавав позиції української ППО та просив завдати ракетний удар — в Одесі затримали агента РФ

Спецслужбовці затримали державного зрадника в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Прихильник "руського миру" працював на представників спецлужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Чоловік підтримував зв'язок зі своїми російськими кураторами, яким передавав персональні дані відомих йому співробітників прокуратури та слідчих Служби безпеки. Окрім того, просив ворога завдати ракетних ударів по будівлі прокуратури та СБУ.

Проте особливу увагу зрадник надавав системам ППО та військової техніки в Одесі. Через месенджер він "зливав" усю відому йому інформацію, під час однієї з таких операцій його затримали спецслужбовці.

Що загрожує

Зраднику оголосили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Зазначимо, що чоловік раніше вже був судимий за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, тоді він отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Раніше ми повідомляли, що спецслужбовці затримали чоловіка, який народився в Одеській області, проте ще до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. За час війни він брав участь у багатьох кривавих боях проти України, за що суд призначив зраднику 15 років тюрми.

Також ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Додамо, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.