Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сдавал позиции украинского ПВО и просил нанести ракетный удар — в Одессе задержан агент РФ arrow

Сдавал позиции украинского ПВО и просил нанести ракетный удар — в Одессе задержан агент РФ

24 апреля 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сдавал позиции украинского ПВО и просил нанести ракетный удар — в Одессе задержан агент РФ
Спецслужащие задержали государственного предателя в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Поклонник "русского мира" работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Подробности деятельности

Муж поддерживал связь со своими российскими кураторами, которым передавал персональные данные известных ему сотрудников прокуратуры и следователей Службы безопасности. Кроме того, просил врага нанести ракетные удары по зданию прокуратуры и СБУ.

Однако особое внимание предатель уделял системам ПВО и военной техники в Одессе. Через мессенджеры он "сливал" всю известную ему информацию, во время одной из таких операций его задержали спецслужбы.

Что угрожает

Предателю объявили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Отметим, что мужчина ранее уже был судим за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, тогда он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Ранее мы сообщали, что спецслужбы задержали родившегося в Одесской области мужчину, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателю 15 лет тюрьмы.

Также мы писали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

Добавим, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

СБУ
Одесса
война
российские войска
пророссийская группировка
Одесская область
прокуратура
госизмена
Коллаборант
Новости Одессы
ПВО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри