Сдавал позиции украинского ПВО и просил нанести ракетный удар — в Одессе задержан агент РФ
Поклонник "русского мира" работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Подробности деятельности
Муж поддерживал связь со своими российскими кураторами, которым передавал персональные данные известных ему сотрудников прокуратуры и следователей Службы безопасности. Кроме того, просил врага нанести ракетные удары по зданию прокуратуры и СБУ.
Однако особое внимание предатель уделял системам ПВО и военной техники в Одессе. Через мессенджеры он "сливал" всю известную ему информацию, во время одной из таких операций его задержали спецслужбы.
Что угрожает
Предателю объявили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). За совершенное ему грозит пожизненное заключение.
Отметим, что мужчина ранее уже был судим за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, тогда он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.
Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области
Ранее мы сообщали, что спецслужбы задержали родившегося в Одесской области мужчину, однако еще до начала полномасштабного вторжения переехал в Россию. За время войны он участвовал во многих кровавых боях против Украины, за что суд назначил предателю 15 лет тюрьмы.
Также мы писали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.
Добавим, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.
Читайте Новини.LIVE!