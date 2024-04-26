Виявляв позиції HIMARS та української армії— на Миколаївщині засудили російського коригувальника

На Миколаївщини викрили коригувальника. Фото: Миколаївська прокуратура

Житель Миколаївської області збирав інформацію про розташування особового складу та військової техніки ЗСУ, зокрема HIMARS. Усі дані він передавав агентам розвідки РФ, які використовували їх під час планування ракетних ударів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївскьої обласної прокуратури

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Подробиці діяльності

Чоловік є прихильником проросійських поглядів — відповідні дописи він ширив у соцмережах. Так його помітили агенти Росії та запропонували співпрацю, на яку злочинець погодився.

Для спецслужб армії окупанта житель Миколаївщини збирав дані про розташування підрозділів Збройних Сил України, озброєння і боєприпасів, які дислокуються на території Миколаєва та області. Під особливою увагу колаборанта були системи залпового вогню HIMARS. Правоохоронці його затримали під час чергової розвідувальної "місії".

Вирок суду

Суд визнав громадянина винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Випадки співпраці з ворогом

Ми раніше писали, що прихильник "руського миру" працював на представників спецлужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.