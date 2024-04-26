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Выявлял позиции HIMARS и украинской армии — на Николаевщине осудили российского корректировщика

26 апреля 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выявлял позиции HIMARS и украинской армии — на Николаевщине осудили российского корректировщика
В Николаевской области разоблачили корректировщика. Фото: Николаевская прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Николаевской области собирал информацию о расположении личного состава и военной техники ВСУ, в частности, HIMARS. Все данные он передавал агентам разведки РФ, которые использовали их при планировании ракетных ударов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Мужчина является сторонником пророссийских взглядов — соответствующие сообщения он распространял в соцсетях. Так его заметили агенты России и предложили сотрудничество, на которое преступник согласился.

Для спецслужб армии оккупанта житель Николаева собирал данные о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, вооружения и боеприпасов, которые дислоцируются на территории Николаева и области. Под особым вниманием коллаборанта были системы залпового огня HIMARS. Правоохранители его задержали во время очередной разведывательной "миссии".

Приговор суда

Суд признал гражданина виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч.3 ст.114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы ранее писали, что сторонник "русского мира" работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Также мы сообщали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, теперь он приговорен к заключению.

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