Сливал результаты обстрелов — работника ДТЭК Одесчины подозревают в сотрудничестве с россиянами
В Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Детали дела
Согласно материалам дела, мужчина оправдывал вооруженную агрессию России. Кроме этого, он разглашал данные о результатах обстрелов подстанций, их ремонтных работах, а также деталях структуры объединенной энергетической системы Украины и степени ее повреждения. Сейчас подозреваемый находится под следствием, а решением суда избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Реакция ДТЭК
В компании ДТЭК отреагировали на инцидент и заявили, что подозреваемый занимал должность начальника отдела по управлению проектами. По их информации мужчину сразу уволили.
"Компания не является частью и стороной расследования, и не несет ответственности за действия и поступки этого человека. ДТЭК Одесские электросети благодарны украинским спецслужбам за принятые меры и максимально способствует следствию для предотвращения подобных случаев в будущем", — отметили в пресс-службе.
Другие случаи сотрудничества с врагом
Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.
Также мы сообщали, что СБУ задержали жителя Николаева, который "сливал" врагу информацию о расположении военных объектов ВСУ. Все эти данные оккупанты могли использовать во время массированных воздушных атак, запуская дроны и ракеты по наводкам коллаборанта.
Кроме того, прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, который наладил работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.
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