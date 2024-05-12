Сливал результаты обстрелов — работника ДТЭК Одесчины подозревают в сотрудничестве с россиянами

Обстрелы электростанции. Фото иллюстративное: Sergey Bobok/AFP

В Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина оправдывал вооруженную агрессию России. Кроме этого, он разглашал данные о результатах обстрелов подстанций, их ремонтных работах, а также деталях структуры объединенной энергетической системы Украины и степени ее повреждения. Сейчас подозреваемый находится под следствием, а решением суда избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Реакция ДТЭК

В компании ДТЭК отреагировали на инцидент и заявили, что подозреваемый занимал должность начальника отдела по управлению проектами. По их информации мужчину сразу уволили.

"Компания не является частью и стороной расследования, и не несет ответственности за действия и поступки этого человека. ДТЭК Одесские электросети благодарны украинским спецслужбам за принятые меры и максимально способствует следствию для предотвращения подобных случаев в будущем", — отметили в пресс-службе.

Другие случаи сотрудничества с врагом

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы сообщали, что СБУ задержали жителя Николаева, который "сливал" врагу информацию о расположении военных объектов ВСУ. Все эти данные оккупанты могли использовать во время массированных воздушных атак, запуская дроны и ракеты по наводкам коллаборанта.

Кроме того, прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, который наладил работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.