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Вихваляла у мережі російську армію — в Одесі затримали колаборантку

21 грудня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вихваляла у мережі російську армію — в Одесі затримали колаборантку
Повідомлення у телефоні жінки. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі колабораційної діяльності

Мешканка Хаджибейського району у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" активно поширювала пости із зображеннями ворожих прапорів та солдатів, висловлюваннями про підтримку злочинних дій РФ. Зокрема, вона репостила публікації, у яких йшлося про те, що Росія ввела війська нібито на свою територію, а російським солдатам били поклони та просили для них у Господа сил, вогню та перемоги.

Фахівці кіберполіції виявили жінку та вилучили мобільний телефон як речовий доказ. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2  Кримінального кодексу України. Йдеться про поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Колаборантці загрожує до 5 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області. 

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