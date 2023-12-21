Восхваляла в сети российскую армию — в Одессе задержали коллаборантку

Сообщение в телефоне женщины. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали коллаборационной деятельности

Жительница Хаджибейского района в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" активно распространяла посты с изображениями вражеских флагов и солдат, высказываниями о поддержке преступных действий РФ. В частности, она репостила публикации, в которых говорилось, что Россия ввела войска якобы на свою территорию, а русским солдатам били поклоны и просили для них у Господа сил, огня и победы.

Специалисты киберполиции выявили женщину и изъяли мобильный телефон как вещественное доказательство.

Какое наказание грозит

Женщину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о распространении материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Коллаборантке грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.